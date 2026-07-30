Россиянам с гипертонией белого халата дали советы

Врач Бонадыкова посоветовала при гипертонии белого халата установку суточного монитора

Врач-кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что такое гипертония белого халата. Об этом пишет RT.

По словам медика, это ситуация, когда у пациента давление поднимается на приеме у врача, а дома, в привычной обстановке, остается нормальным.

«Организм воспринимает визит к врачу как небольшой стресс: человек волнуется, ждет результата, внутренне напрягается, и в ответ включается симпатическая нервная система — та часть, что отвечает на напряжение и тревогу. Сердце начинает биться чаще, сосуды сужаются и давление на пару минут закономерно идет вверх», — пояснила собеседница издания. Наиболее ярко это наблюдается у тревожных людей.

Бонадыкова отметила, что раньше гипертонию белого халата считали почти безобидной особенностью, но сбрасывать ее со счетов нельзя. Она предупредила, что у таких пациентов со временем развивается уже настоящая, стойкая гипертония.

При этом кардиолог призвала не впадать в панику и не пить таблетки сразу. В большинстве таких случаев нужно потреблять меньше соли, нормализовать вес, регулярно двигаться, достаточно спать, уточнила врач.

«Регулярное наблюдение у врача, чтобы не пропустить момент, когда давление начнет держаться высоким уже и дома. Главный инструмент здесь — измерять давление вне кабинета. Это домашний самоконтроль по правилам и суточное мониторирование», — заключила Бонадыкова.

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