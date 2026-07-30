Названа самая стильная знаменитость 2026 года

Tatler назвал Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью 2026 года в Великобритании

Журнал Tatler назвал самую стильную знаменитость 2026 года в британском обществе. Материал появился на сайте издания.

Так, список возглавила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Эксперты были особенно впечатлены ее летним желтым ансамблем бренда Roksanda на скачках в Аскоте и блейзером Blaze Milano во время поездки в Италию.

Вторую позицию заняла врач общей практики и медицинский просветитель Радж Арора, специализирующаяся на женском здоровье, здоровье кожи и ментальном благополучии. За ней последовала 24-летняя британская легкоатлетка Теми Ойора, а четвертое место досталось 33-летнему актеру Эдварду Блюмелю. Замкнул пятерку брат певицы Дуа Липы — 20-летний диджей Джин Липа.

В июне также был назван самый сексуальный футболист мира.