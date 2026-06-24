Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:38, 24 июня 2026Ценности

Назван самый сексуальный футболист мира

SCMP: Нигерийского вратаря Мадука Окойе прозвали самым сексуальным футболистом мира
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Нигерийского вратаря Мадука Окойе прозвали самым сексуальным футболистом мира. Об этом сообщает портал SCMP.

Несмотря на то что Нигерия не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу, 26-летний вратарь сборной стал звездой соцсетей из-за привлекательной, по мнению болельщиц, внешности. Футболист ростом 1,9 метра привлек особенное внимание после товарищеского матча Нигерии против Португалии — ролики с его участием набрали миллионы просмотров в TikTok.

Материалы по теме:
Стандарты красоты женщин и мужчин снова изменились. Какие фигуры теперь считаются идеальными и почему?
Стандарты красоты женщин и мужчин снова изменились.Какие фигуры теперь считаются идеальными и почему?
22 мая 2026
Чемпионы страз и леопардовых принтов. Как футболисты удивляют фанатов своим внешним видом на ЧМ-2026 в Америке
Чемпионы страз и леопардовых принтов.Как футболисты удивляют фанатов своим внешним видом на ЧМ-2026 в Америке
17 июня 2026

Благодаря вирусным видео и фото количество подписчиков Окойе в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выросло до 1,3 миллиона менее чем за месяц.

«Честно говоря, я не был к готов к такой популярности. Со мной уже случались подобные моменты славы, но никогда не было подобного масштаба», — признался сам футболист в интервью журналистке Джой Эджарии.

Ранее в июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пытались дозвониться первые лица». Юрист ЧВК «Вагнер» раскрыл новые подробности мятежа Пригожина

    Блогер бросил модель в воду как приманку для акул

    Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

    «Героизация началась не вчера». Украина и Польша вступили в спор из-за УПА. Как конфликт повлияет на перспективы помощи Киеву?

    Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

    Акции поставщика оружия на Украину рухнули

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

    Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

    Звезду интернета подняли на смех из-за заявления про секс

    Назван самый сексуальный футболист мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok