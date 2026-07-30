Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:38, 30 июля 2026 (обновлено: 19:44, 30 июля 2026)Силовые структуры

Россиянка удушила мужа после победы в драке

На Алтае россиянке дали 7 лет за удушенного в драке мужа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В Алтайском крае к 7 годам колонии общего режима приговорили 54-летнюю жительницу Петропавловского района, учинившую расправу над своим супругом. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 мая супружеская пара находилась у себя дома. В ходе застолья, подкрепленного спиртным, у пары возник конфликт на бытовой почве, быстро переросший в драку. В ходе схватки женщине удалось одержать верх, она повалила потерпевшего на диван и удушила.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье 8 марта женщина расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Захарова ответила на требование Европы в переговорах по Украине
    Двукратный олимпийский чемпион одним словом оценил отношение европейцев к сборной России
    Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера
    Воспитательницу российского детсада обвинили в нападении на двухлетнюю девочку
    Пашинян отказался от армянской рыбы
    Фото 44-летней Ксении Собчак в купальнике оценили в сети фразой «вы что вытворяете»
    Брат и сестра из России исчезли в Таиланде. Их мотоцикл нашли закопанным в землю, а матери пришло таинственное сообщение
    Деревянко ответил на обвинения в лоббировании своей жены в кино
    Русскоязычных туристов обокрали на полмиллиона евро в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok