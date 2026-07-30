Россиянка удушила мужа после победы в драке

На Алтае россиянке дали 7 лет за удушенного в драке мужа

В Алтайском крае к 7 годам колонии общего режима приговорили 54-летнюю жительницу Петропавловского района, учинившую расправу над своим супругом. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 мая супружеская пара находилась у себя дома. В ходе застолья, подкрепленного спиртным, у пары возник конфликт на бытовой почве, быстро переросший в драку. В ходе схватки женщине удалось одержать верх, она повалила потерпевшего на диван и удушила.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье 8 марта женщина расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси.