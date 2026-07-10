Россиянка 8 марта расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси

На Ставрополье суд приговорил жительницу к 9 годам за убийство мужа

В Ставропольском крае суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии по делу о расправе над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 8 марта в деревне Кочубеевского округа супруги устроили застолье с алкоголем, во время распития которого между ними произошел конфликт. В порыве гнева женщина схватилась за нож и ударила им мужа в спину, после чего толкнула ногами. 58-летний мужчина ударился головой об угол журнального стола и перестал подавать признаки жизни.

Желая скрыть преступление, женщина расчленила тело, разложила части по пакетам и на такси вывезла в Невинномысск, где выбросила в реку Кубань и другие места. 5 апреля на набережной города подростки нашли три пакета с останками и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что жителя Биробиджана задержали за попытку сжечь заживо обидчицу.