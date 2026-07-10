Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянка 8 марта расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси

На Ставрополье суд приговорил жительницу к 9 годам за убийство мужа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shawn Hamilton / Shutterstock / Fotodom

В Ставропольском крае суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии по делу о расправе над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 8 марта в деревне Кочубеевского округа супруги устроили застолье с алкоголем, во время распития которого между ними произошел конфликт. В порыве гнева женщина схватилась за нож и ударила им мужа в спину, после чего толкнула ногами. 58-летний мужчина ударился головой об угол журнального стола и перестал подавать признаки жизни.

Желая скрыть преступление, женщина расчленила тело, разложила части по пакетам и на такси вывезла в Невинномысск, где выбросила в реку Кубань и другие места. 5 апреля на набережной города подростки нашли три пакета с останками и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что жителя Биробиджана задержали за попытку сжечь заживо обидчицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400
    Российскую «Заваруху» применили в зоне СВО
    Российским автомобилистам перечислили способы снизить риск угона машины
    Задержан военблогер Тринадцатый
    Сгоревший в собственном доме мужчина оказался жертвой серийного убийцы
    В Кремле высказались о позиции Киева по мирному урегулированию
    Финских призывников научат управлять дронами
    Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды
    Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье
    Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok