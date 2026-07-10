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Силовые структуры
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09:56, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянин облил спиртом и поджег на улице знакомую за старую обиду

Жителя Биробиджана задержали за попытку сжечь заживо обидчицу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Еврейской автономной области 43-летнего жителя Биробиджана обвинили в попытке расправы над знакомой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 3 июля 2026 года между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт, после которого женщина покинула помещение. Обиженный мужчина вызвал такси и отправился по делам, но рядом с магазином увидел обидчицу.

Он остановил автомобиль, подошел к ней и начал бить по щекам. Затем он вытащил имевшуюся при себе бутылку спирта, облил потерпевшую и поджег. Спасти женщину и остановить расправу удалось случайным очевидцам. На время расследования уголовного дела обвиняемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Фрязино собрал бомбу ради расправы над обидевшим его коммерсантом

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