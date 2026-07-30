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12:41, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о крупном долге Реввы перед налоговой

«Звездач»: У юмориста Александра Реввы нашли крупный долг перед налоговой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

У юмориста и актера Александра Реввы нашли крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Звездач» в Telegram.

Как стало известно изданию, задолженность ИП Реввы перед налоговой составляет 1 миллион 848 тысяч 319 рублей 59 копеек. По данным «Звездача», эта сумма складывается из всех налоговых выплат, а также пени и более старой задолженности.

Ранее долг перед налоговой обнаружили у телеведущей Елены Летучей. Уточнялось, что его размер составил 1,7 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что задолженность перед ФНС нашли у телеведущего Андрея Малахова. Невыплаченный долг в 3,6 миллиона рублей обнаружили у компании ведущего «Изовелла», владеющей санаторием в Мурманской области.

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