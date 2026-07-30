Русскоязычных туристов обокрали на полмиллиона евро в Европе

TourDom: У русскоязычных туристов украли 45,9 миллиона рублей в Пизе

Русскоязычных туристов в Европе обокрали на полмиллиона евро. Об этом сообщает TourDom.

Инцидент произошел в Пизе, Италия. По данным туроператора, отдыхающие оставили вещи в машине на платной стоянке и отправились гулять по городу. Когда туристы вернулись, окно транспорта было разбито — из машины пропали четыре чемодана с одеждой и рюкзак. «Забрали все вплоть до трусов», — рассказывает гид, помогавшая пострадавшим писать заявление в полиции.

Деньги и документы у путешественников были с собой, однако злоумышленники украли у них ценные вещи. Общий ущерб составил 500 тысяч евро (45,9 миллиона рублей).

Ранее россиянки украли пахлаву в отеле в Турции и попытались смыть ее в унитаз. Таким образом девушки пытались уйти от ответственности за преступление.