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19:44, 30 июля 2026 (обновлено: 19:50, 30 июля 2026)Путешествия

Русскоязычных туристов обокрали на полмиллиона евро в Европе

TourDom: У русскоязычных туристов украли 45,9 миллиона рублей в Пизе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nominesine / Shutterstock / Fotodom

Русскоязычных туристов в Европе обокрали на полмиллиона евро. Об этом сообщает TourDom.

Инцидент произошел в Пизе, Италия. По данным туроператора, отдыхающие оставили вещи в машине на платной стоянке и отправились гулять по городу. Когда туристы вернулись, окно транспорта было разбито — из машины пропали четыре чемодана с одеждой и рюкзак. «Забрали все вплоть до трусов», — рассказывает гид, помогавшая пострадавшим писать заявление в полиции.

Деньги и документы у путешественников были с собой, однако злоумышленники украли у них ценные вещи. Общий ущерб составил 500 тысяч евро (45,9 миллиона рублей).

Ранее россиянки украли пахлаву в отеле в Турции и попытались смыть ее в унитаз. Таким образом девушки пытались уйти от ответственности за преступление.

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