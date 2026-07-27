Россиянки украли пахлаву в отеле Турции и попытались смыть ее в унитаз

Пойманные на краже пахлавы в отеле Турции россиянки попытались смыть ее в унитаз

Российские туристки, пойманные на краже пахлавы в отеле all Inclusive в Турции, попытались смыть ее в унитаз. Об этом пишет Baza.

По данным издания, в конце отпуска соотечественницы решили взять с собой «бесплатные» сладости со шведского стола. Каждая вынесла по контейнеру пахлавы, общий вес которой составил почти пять килограммов.

Туристок заметили сотрудники администрации отеля. Они попросили россиянок оплатить украденное и пригрозили полицией. Девушки испугались и попытались уничтожить улики, но им не удалось этого сделать, так как унитаз быстро засорился. В итоге нарушительницам пришлось возместить ущерб, после чего они улетели домой.

Ранее сообщалось, что россиян начали обворовывать в премиальных отелях Турции. Так, у отдыхающих пятизвездочного Titanic Luxury Collection в Бодруме за несколько часов до выезда украли деньги.