Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 27 июля 2026 (обновлено: 12:11, 27 июля 2026)Путешествия

Россиянки украли пахлаву в отеле Турции и попытались смыть ее в унитаз

Пойманные на краже пахлавы в отеле Турции россиянки попытались смыть ее в унитаз
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские туристки, пойманные на краже пахлавы в отеле all Inclusive в Турции, попытались смыть ее в унитаз. Об этом пишет Baza.

По данным издания, в конце отпуска соотечественницы решили взять с собой «бесплатные» сладости со шведского стола. Каждая вынесла по контейнеру пахлавы, общий вес которой составил почти пять килограммов.

Материалы по теме:
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026

Туристок заметили сотрудники администрации отеля. Они попросили россиянок оплатить украденное и пригрозили полицией. Девушки испугались и попытались уничтожить улики, но им не удалось этого сделать, так как унитаз быстро засорился. В итоге нарушительницам пришлось возместить ущерб, после чего они улетели домой.

Ранее сообщалось, что россиян начали обворовывать в премиальных отелях Турции. Так, у отдыхающих пятизвездочного Titanic Luxury Collection в Бодруме за несколько часов до выезда украли деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле высказались о воздушном перемирии с Украиной
    Уехавшая из России журналистка пожаловалась на отчаянную детскую боль из-за эмиграции
    Российский автопроизводитель решил больше работать
    Российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
    Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы
    Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны через ИИ
    В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО
    В Японии сочли уцелевшей вернувшуюся на Землю миссию СССР «Космос-482»
    Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным
    России предрекли дефицит одного вида жилья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok