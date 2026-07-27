В сети оценили образ Ельцина в трениках с туфлями фразой «раздает стиль»

Автор канала «Историк-алкоголик» оценил образ Бориса Ельцина в трениках с туфлями

В сети оценили образ первого президента России Бориса Ельцина в трениках с туфлями. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Историк-алкоголик».

Автор публикации поделился снимком, сделанным в мае 1993 года. На нем Ельцина запечатлели с 18-м премьер-министром Канады Брайаном Малруни во время охоты. Российский лидер позировал в рубашке с ярким принтом и в коричневом кардигане, надев также спортивные штаны и классические туфли.

«Май 1993 года, Борис Николаевич Ельцин раздает стиль», — такой фразой блогер сопроводил опубликованный кадр.

В феврале внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала архивное фото с дедушкой в честь его дня рождения.