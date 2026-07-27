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13:04, 27 июля 2026 (обновлено: 13:12, 27 июля 2026)Ценности

В сети оценили образ Ельцина в трениках с туфлями фразой «раздает стиль»

Автор канала «Историк-алкоголик» оценил образ Бориса Ельцина в трениках с туфлями
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Брайан Малруни и Борис Ельцин

Брайан Малруни и Борис Ельцин. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В сети оценили образ первого президента России Бориса Ельцина в трениках с туфлями. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Историк-алкоголик».

Автор публикации поделился снимком, сделанным в мае 1993 года. На нем Ельцина запечатлели с 18-м премьер-министром Канады Брайаном Малруни во время охоты. Российский лидер позировал в рубашке с ярким принтом и в коричневом кардигане, надев также спортивные штаны и классические туфли.

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«Май 1993 года, Борис Николаевич Ельцин раздает стиль», — такой фразой блогер сопроводил опубликованный кадр.

В феврале внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала архивное фото с дедушкой в честь его дня рождения.

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