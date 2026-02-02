Реклама

14:37, 2 февраля 2026

Внучка Бориса Ельцина показала архивное фото с дедушкой в честь его дня рождения

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала архивное фото с дедушкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yumashkaa

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала архивное фото с дедушкой в честь его дня рождения. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя девушка продемонстрировала черно-белый кадр, на котором ей один год. Она стояла у окна в пышном платье рядом с родственником, который склонил к ней голову.

«Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото мой первый день рождения — 9 апреля 2003 [года], мне один год», — указала в подписи автор поста.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Ельцина Татьяны Ельциной и ее супруга Валентина Юмашева.

В январе Мария Юмашева также показала в соцсетях архивное фото с матерью и братьями, а в декабре 2025 года — с отцом.

В свою очередь, в январе 2025 года девушка организовала выставку под названием «Моя бабушка — первая леди». Экспозиция посвящена супруге бывшего главы государства Наине. Отмечалось, что на открытии присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики и послы иностранных государств.

