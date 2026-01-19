Внучка Бориса Ельцина показала редкое фото с матерью и братьями

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала редкое фото с матерью и братьями

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала в соцсетях архивное фото с матерью и братьями. Редкий снимок опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя блогерша разместила кадр в честь дня рождения матери Татьяны, которой исполнилось 66 лет. На фотографии женщина позирует с сыновьями и дочерью.

Известно, что дочь Ельцина вышла замуж за журналиста и политика Валентина Юмашева в 2002 году, в том же году у пары родилась дочь Мария.

В январе 2025 года Мария Юмашева организовала выставку под названием «Моя бабушка — первая леди». Экспозиция посвящена супруге бывшего главы государства Наине Ельциной. Отмечалось, что на открытии присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики и послы иностранных государств.