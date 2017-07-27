Отец-молодец

Во все времена и во всех культурах повышенная плодовитость считалась завидным качеством как для мужчин, так и для женщин. Но что делать, когда чадолюбие выходит из-под контроля? На днях СМИ рассказали о судьбе Уинстона Блэкмора, отце 145 детей, угодившем за решетку. Внушительный результат, но все же столь многочисленное потомство — случай не уникальный. «Лента.ру» выяснила, кто из представителей сильного пола особенно рьяно выполнял библейский наказ «плодиться и размножаться». Кстати, если все многодетные матери в чем-то похожи, то отцы-герои — публика поразительно разношерстная.

Семья-то большая…

25 июля 2017 года верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал 61-летнего Уинстона Блэкмора и его бывшего зятя Джеймса Олера (James Oler) виновными в многоженстве. С 1990 по 2014 год Блэкмор женился 24 раза, у него 145 детей. У 53-летнего зятя — пять жен. Обоим грозит до пяти лет тюрьмы. Поразительная любвеобильность и страсть к продолжению рода объяснялись религиозными взглядами обвиняемых. Оба в прошлом были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней — мормонами. Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей полторы тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена.

Уинстон Блэкмор покидает здание суда, 24 июля 2017 года Фото: Canadian Press / REX / Shutterstock

Прокуратура пыталась выдвинуть обвинения против Олера и Блэкмора в течение 20 лет. Загвоздка заключалась в том, что запрет полигамии нарушит права на свободу вероисповедания. В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия многоженства дают основания для того, чтобы ограничить религиозные свободы. В итоге многодетных отцов привлекли к суду в 2014 году.

Отдал себя всего

42-летний Саймон Уотсон на протяжении 17 лет был донором спермы, и весьма производительным. За эти годы он стал отцом по меньшей мере 800 детей. На родине, в Великобритании, его признали национальным рекордсменом. Однажды Саймон решил — почему бы не продавать свою сперму через Facebook? «Волшебные бутылочки» он оценил в 50 фунтов стерлингов каждую. Товар пользуется спросом — предприимчивый англичанин уже сделал на собственной физиологической жидкости небольшое состояние, заработав порядка 40 тысяч фунтов.

Он живет в городе Лутон, женат, трое детей. Семья в курсе его бизнеса. «У меня нет секретов. Школьные друзья моих детей считают, что это забавно», — говорит Саймон.

Расчетливый чадолюбец

Мишек Ньяндоро из Зимбабве — человек практичный. Да, он признает, что многоженство ему по нраву: сейчас у него 15 жен, но хотелось бы еще трех. И детишек хорошо бы побольше: пока всего 128. Но, с другой стороны, в сложные экономические времена он оставлял привычку жениться — с 2002 по 2014 годы ни одной новой супруги, пришлось потуже затянуть пояс.

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Финансовая дальновидность Ньяндоро идет в странной связке с тем фактом, что глава гигантского семейства, вообще-то, нигде не работает. Впрочем, сам Мишек полагает, что у него и так дел по горло: он контролирует готовку еды женами и руководит тем, как старшие дети ухаживают за младшими. Многодетный отец называет себя коммьюнити-менеджером.

Он излечит, исцелит...

Сейчас искусственное оплодотворение — рутинная больничная процедура, к которой прибегает множество пар во всем мире. Но в прошлом веке про ЭКО еще не слышали, и если какая-либо чета бесплодно мечтала о ребенке, на помощь приходил технологически более простой метод — инсеминация.

В 1940-х годах живший в Лондоне врач-австриец по имени Бертольд Визнер занимался именно этим. В своей престижной клинике лечения бесплодия он вместе с женой помогал желающим найти донора спермы с высоким интеллектом, чтобы у обеспеченной бесплодной пары родился смышленый малыш. На самом деле герру Визнеру было лень искать высоколобых поставщиков биоматериала, и он рассудил, что его собственная сперма ничуть не хуже.

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С 1943 по 1962 год врач осчастливил немало пар: на свет появилось около 600 младенцев. Впоследствии двое из отпрысков выяснили обстоятельства своего зачатия и истинную личность своего отца. Один из них — канадский режиссер Барри Стивенс, другой — лондонский адвокат Дэвид Голланц. Как ни крути, доктор не слишком сильно обманул клиентов: дети и в самом деле получились сообразительными и успешными. К тому же предъявлять претензии было уже некому: Визнер умер в 1972 году, за 35 лет до всех расследований и ДНК-анализов.

Голланц сумел разыскать 11 сводных братьев и сестер, чему был очень рад. Но сейчас он добивается, чтобы анонимное донорство спермы запретили на законодательном уровне.

По старинке

47-летний Эд Хубен — отец 106 детей. Он — донор спермы, но предпочитает делать все по старинке: две трети его отпрысков были зачаты самым банальным (и самым приятным) способом. Вначале голландец сотрудничал с банками спермы, однако карьера, прославившая его как «сперминатора», началась в 2001 году. Он почувствовал, что ему опротивела бездушная сдача биоматериала, захотелось личного общения с заказчицами. Как ни странно, мужья многих бесплодных женщин не возражали против такого метода, и дела Хубена пошли в гору.

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«Я помог богатым, бедным. Людям, знаменитым в своей стране. Они приходили, потому что наша медицина довела их до отчаяния, и я предлагал себя как лучшую альтернативу», — говорит Эд.

# Отцы мельчают?

Сотни детей — это впечатляет. Но все-таки современные результаты скромны по сравнению с историческим рекордом. Самым многодетным отцом в истории человечества считается основатель Монгольской империи Чингисхан. У него было от 1000 до 2000 отпрысков от 3000 жен. Генетический анализ показал, что по мужской линии он — прародитель 0,5 процента населения планеты.

