В России нашли способ строить дома за четыре месяца

Ефимов: в 2026 году многоквартирный дом можно будет построить за 4 месяца

В 2026 году многоквартирные дома в России можно будет строить за четыре месяца благодаря технологии префабрикации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов во время сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Ефимова, правительство совместно с Минфином и Минстроем работает над поиском решений проблемы долгих сроков на российских стройках. В том числе были приняты меры по ужесточению требований к подрядчикам и развивается использование цифровых технологий в сфере. Появился механизм скоринга, позволяющий определить, является ли компания добросовестной и избежать ситуаций, когда подрядчик забрасывает проект или затягивает сроки. Внедрение цифровых технологий, в свою очередь, ускорило проектирование и снизило количество ошибок.

В рамках реновации эти решения позволили строить дома вдвое быстрее — 14-16 месяцев сейчас против 36-39 месяцев раньше. Существенно снизила сроки и префабрикация, при которой основные элементы постройки собирают заранее и привозят на стройку в готовом виде. В 2025 году благодаря этой технологии за полгода удалось построить 23-этажный дом площадью 20 тысяч «квадратов» с отделкой. Ефимов отметил, что в этом году строительство должно ускориться до четырех-пяти месяцев при использовании префабрикации.

Во время сессии Ефимов назвал сроки главной проблемой российских строек.