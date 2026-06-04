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12:48, 4 июня 2026Экономика

Названа главная проблема строек в России

Заммэра Москвы Ефимов: Основной проблемой в сфере строительства стало увеличение сроков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Основной проблемой в сфере строительства стало увеличение сроков возведения домов. Главный источник трудностей в этой отрасли назвал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Основная проблема в сфере строительства — это сроки. Это не только их сдвиг вправо. Самое главное, что этот сдвиг вправо не только приводит к неполучению объекта сегодня и сейчас и запуску его в экономику. Но важно, что он дорожает» — заявил замглавы столицы.

Ефимов отметил, что инфляция в сфере строительства за последний год достигла около 10 процентов. Поэтому чем дольше сроки, тем больше денег придется добавлять на остаток работ.

«Поэтому это ровно то, над чем мы больше всего сейчас работаем помимо оптимизации самих проектных решений, что в среднем нам позволяет экономить около 10 процентов стоимости», — подчеркнул заммэра. Сделать это пытаются в том числе за счет ужесточения требований к подрядчикам и применения цифровых технологий при моделировании проектов.

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