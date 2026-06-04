В России защитили права более 30 миллионов владельцев приватизированного жилья

«Единая Россия» обеспечила защиту прав 30 миллионов собственников жилья

Благодаря принятию закона «Единой России» о десятилетнем сроке давности по искам, связанным с приватизацией, в России закреплено право более 30 миллионов владельцев жилья, полученного этим способом. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

По словам парламентария, приватизационные процессы в стране охватывали как крупные государственные предприятия, так и массовый жилфонд. И если бы закон не подготовили и не приняли, то множество добросовестных собственников сразу попали бы под удар, отметил он.

«Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено», — сказал Крашенинников.

Принятый закон обеспечит стабильность гражданского оборота, защиту права собственности и гарантирует конституционные права граждан и то, что итоги приватизации не пересмотрят по истечении установленного периода, добавил депутат.

Документ внесли на рассмотрение депутатов в апреле. В пояснительной записке отмечалось, что речь идет о том, чтобы «дать сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы».