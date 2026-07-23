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06:16, 23 июля 2026Бывший СССР

Сигнал Залужного новому главкому ВСУ объяснили

Соскин: Залужный дал понять Драпатому, что Зеленский будет усложнять его работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил сигнал, который послал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный новому главкому Михаилу Драпатому.

По мнению чиновника, предшественник пытался предупредить генерала, что президент Украины Владимир Зеленский будет усложнять его работу.

«Это сигнал Михаилу (Драпатому), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет», — выразил мнение Соскин.

Ранее Залужный заявил, что Драпатому будет очень тяжело. «Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет», — отметил экс-главком.

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