Залужный высказался о назначении нового главкома ВСУ

Залужный: Новому главнокомандующему ВСУ Драпатому будет очень тяжело

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому будет очень тяжело. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет», — написал Залужный.

При этом дипломат назвал Драпатого человеком чести и заявил, что новому главнокомандующему «никогда не будет стыдно».

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля объявил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прошлым главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Последнему в итоге также предлагали новую должность в украинском руководстве.