Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 22 июля 2026 (обновлено: 11:38, 22 июля 2026)Бывший СССР

Залужный высказался о назначении нового главкома ВСУ

Залужный: Новому главнокомандующему ВСУ Драпатому будет очень тяжело
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому будет очень тяжело. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет», — написал Залужный.

При этом дипломат назвал Драпатого человеком чести и заявил, что новому главнокомандующему «никогда не будет стыдно».

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля объявил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прошлым главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Последнему в итоге также предлагали новую должность в украинском руководстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по объектам «Мираторга» в российском регионе
    Арестович объяснил планом Зеленского смену главкома ВСУ
    Москвичам пообещали «дождичек»
    Российским автомобилистам напомнили о необходимости контролировать состояние номеров
    Иран опроверг заявление Трампа
    Перечислены самые полезные гаджеты летом
    Apple начнет сдавать айфоны в аренду
    87-летний бывший телеведущий высказался о здоровье словами «удивлен, что жив»
    Появилось видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро
    Стал известен новый главный тренер сборной Бельгии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok