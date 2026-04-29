05:26, 29 апреля 2026Россия

Слуцкий призвал вернуть государству незаконно приватизированные детские лагеря

Слуцкий призвал вернуть государству незаконно приватизированные детские лагеря
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести проверку приватизации детских лагерей и вернуть государству учреждения, при передаче которых были допущены нарушения. Об этом говорится в докладе политика, с документом ознакомилось ТАСС.

«Наследие СССР активно распродавали в 90-е. Суды сегодня постепенно начали возвращать объекты, которые были незаконно приватизированы», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, данная мера позволит снизить дефицит мест в детских лагерях.

Ранее сообщалось, что летние каникулы у российских школьников начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.

    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    Машины одной отечественной марки оказались не нужны россиянам

    Названы типичные проблемы седана Geely

    Россиянка описала цены в Стамбуле фразой «лучше эти деньги потратить на отдых у моря»

    На Западе рассказали о серьезной угрозе власти Зеленского

    Слуцкий призвал вернуть государству незаконно приватизированные детские лагеря

    Женщина пожаловалась на слишком быстрые оргазмы и обратилась за советом

    Женщина спаслась от похитителя при помощи простой уловки

    Мотивы создания аналога НАТО с участием Украины раскрыли

    Два европейских лидера призывали Украину к капитуляции

    Все новости
