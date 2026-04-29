Слуцкий призвал вернуть государству незаконно приватизированные детские лагеря

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести проверку приватизации детских лагерей и вернуть государству учреждения, при передаче которых были допущены нарушения. Об этом говорится в докладе политика, с документом ознакомилось ТАСС.

«Наследие СССР активно распродавали в 90-е. Суды сегодня постепенно начали возвращать объекты, которые были незаконно приватизированы», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, данная мера позволит снизить дефицит мест в детских лагерях.

Ранее сообщалось, что летние каникулы у российских школьников начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.