Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 28 апреля 2026Россия

В России установили даты летних каникул у школьников

Минпросвещения: Летние каникулы в школах России пройдут с 27 мая по 31 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Летние каникулы у российских школьников начнутся 27 мая и закончатся 31 августа. Такие даты рекомендовало Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). По словам министра просвещения Сергея Кравцова, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. Для детей в это время будут работать детские центры и пришкольные лагеря, добавил он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб призвал продлить учебный год на две недели, до середины июня. По его задумке, в это время дети должны проходить творческие занятия, на которые не хватает времени во время учебного года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

    В России установили даты летних каникул у школьников

    Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

    Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Бойцы ВСУ получили просроченные иностранные сухпайки

    Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

    Ветеринар предупредил об опасностях разных типов кормов для питомцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok