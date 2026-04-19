В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

ТАСС: В ОП предложили сделать для школ «пятую четверть» ради творческих занятий

Российским школьникам необходимо продлить учебный год на две недели, до середины июня. Введение «пятой четверти» необходимо для творческих, внепредметных занятий, отметил в беседе с журналистами ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

По его мнению, в России летние каникулы длятся больше трех месяцев, поэтому было бы неплохо рассмотреть подобную возможность. Удлинение учебного года можно сделать в первые две недели июня, но речь не будет идти про оценки. Занятия могут иметь творческий характер, поскольку на подобную деятельность не хватает времени в течение традиционного учебного года.

Как считает Гриб, эти занятия надо «достойно оплачивать» учителям. «Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — добавил замсекретаря ОП. На многие внепредметные занятия современным школьникам просто не хватает времени, поскольку они перегружены основными заданиями.

«Поэтому считаю, что идею "творческой пятой четверти" можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заключил Гриб.

Ранее дефектолог Ирина Бахшиян рассказала, что родители часто принимают трудности детей в обучении за лень. По ее словам, это одна из самых распространенных ошибок взрослых. Главный вопрос, как отмечает эксперт, заключается не в том, «хочет или не хочет» ребенок учиться, а в том, что происходит, когда он все же включается в работу.