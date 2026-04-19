Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 19 апреля 2026Россия

В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

ТАСС: В ОП предложили сделать для школ «пятую четверть» ради творческих занятий
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom  

Российским школьникам необходимо продлить учебный год на две недели, до середины июня. Введение «пятой четверти» необходимо для творческих, внепредметных занятий, отметил в беседе с журналистами ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

По его мнению, в России летние каникулы длятся больше трех месяцев, поэтому было бы неплохо рассмотреть подобную возможность. Удлинение учебного года можно сделать в первые две недели июня, но речь не будет идти про оценки. Занятия могут иметь творческий характер, поскольку на подобную деятельность не хватает времени в течение традиционного учебного года.

Как считает Гриб, эти занятия надо «достойно оплачивать» учителям. «Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — добавил замсекретаря ОП. На многие внепредметные занятия современным школьникам просто не хватает времени, поскольку они перегружены основными заданиями.

«Поэтому считаю, что идею "творческой пятой четверти" можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заключил Гриб.

Ранее дефектолог Ирина Бахшиян рассказала, что родители часто принимают трудности детей в обучении за лень. По ее словам, это одна из самых распространенных ошибок взрослых. Главный вопрос, как отмечает эксперт, заключается не в том, «хочет или не хочет» ребенок учиться, а в том, что происходит, когда он все же включается в работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok