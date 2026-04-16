Названы способы отличить лень ребенка от трудностей в обучении

Дефектолог Бахшиян: Родители часто принимают трудности детей в обучении за лень

Учебные сложности у детей нередко принимают за лень — и это одна из самых распространенных ошибок родителей и педагогов, сообщила дефектолог, эксперт в области специального образования Ирина Бахшиян. Способы отличить одно от другого она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, ключевой вопрос заключается не в том, «хочет или не хочет» ребенок учиться, а в том, что происходит, когда он все же включается в работу.

«Лень — это когда ребенок в целом способен выполнить задание, но не делает этого. Стоит появиться контролю или внешней мотивации — он достаточно быстро справляется без выраженных сложностей. При реальных трудностях картина иная: ребенок может пытаться начать, но быстро теряет нить, застревает на простых вещах, делает нестабильные ошибки и быстро выключается из процесса», — рассказала Бахшиян.

Взрослые часто не замечают разницы, потому что видят только внешнее поведение, считает специалист. Так, когда ребенок отвлекается и тянет время — со стороны это воспринимается как «не хочет». Между тем процессы, от которых зависит учеба: внимание, память, скорость мышления — невидимы, указала собеседница «Ленты.ру».

Среди признаков когнитивных и нейропсихологических трудностей эксперт выделила несколько устойчивых паттернов: ребенок быстро отвлекается, не может дослушать задание до конца, забывает только что объясненное, медленно выполняет даже простые задачи. При чтении и письме появляются странные повторяющиеся ошибки — не потому, что не учил, а потому, что школьнику трудно обрабатывать информацию. Показательна и быстрая утомляемость..

Само поведение, по словам Бахшиян, способно многое объяснить. Избегание чаще связано не с ленью, а с тревогой — ребенок уходит от неприятного ощущения, что не справится. Медлительность нередко означает, что ему нужно больше времени на обработку информации.

Если ребенок может, но не делает — это ближе к мотивации. Если быстро сдается, путается, устает и избегает именно сложных заданий — скорее всего, речь о реальных трудностях Ирина Бахшиян дефектолог

Нередко ситуацию из лучших побуждений усугубляют сами родители, отметила специалист. Ярлык «ленивый» снижает мотивацию и формирует ощущение, что ребенка не понимают, уточнила она. Постоянное давление, требования «соберись и делай», наказания за ошибки не улучшают результат, а лишь усиливают тревогу. Сравнение с другими детьми подрывает уверенность. А привычка делать задания за ребенка в долгосрочной перспективе формирует зависимость и убеждение, что он сам не справится.

Если трудности сохраняются несколько месяцев, повторяются изо дня в день и не меняются, несмотря на помощь и контроль — это сигнал обратиться к специалисту. Начать лучше с нейропсихолога: он поможет понять, как работают внимание, память и мышление. Дальше, в зависимости от ситуации, могут подключаться детский психолог, логопед или дефектолог, при необходимости — невролог Ирина Бахшиян дефектолог

«Первый шаг — изменить сам взгляд на ситуацию: не "он не хочет", а "ему сейчас сложно". Стоит понаблюдать, на каком этапе ребенок теряется, снизить нагрузку, разбить задания на короткие части, добавить паузы. Важно начинать с посильного и поддерживать за усилия, а не только за результат — это помогает вернуть уверенность и снизить тревогу», — заключила эксперт.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что одиннадцатилетнее обучение в школах полностью отвечает потребностям детей, после того, как глава РАН Геннадий Красников высказал мнение, что десятилетнего образования может быть достаточно.