В Минпросвещения оценили идею перехода на десятилетнее обучение в российских школах

Минпросвещения: Одиннадцатилетнее обучение в школах отвечает потребностям детей

Одиннадцатилетнее обучение в школах полностью отвечает потребностям детей, заявили в Минпросвещения России после того, как глава РАН Геннадий Красников высказал мнение, что десятилетнего образования может быть достаточно. Комментарий главы ведомства Сергея Кравцова опубликован в субботу, 4 апреля, на сайте министерства.

«Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение», — отметил министр.

Он заверил, что действующие государственные образовательные стандарты и федеральные программы обеспечивают высокое качество обучения во всех школах страны.

В пресс-службе Минпросвещения также указали, что существующая одиннадцатилетняя система школьного образования зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей.

Ранее сообщалось, что в Шегарском районе Томской области планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах из-за нехватки педагогов. Однако позже департамент образования Томской области опроверг информацию о закрытии 10 и 11 классов во всех школах Шегарского района.