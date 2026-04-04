Закрытие 10 и 11 классов в сибирских школах опровергли

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 4 апреля 2026

Закрытие 10 и 11 классов в Шегарском районе Томской области опровергли
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Департамент образования Томской области опроверг информацию о закрытии 10 и 11 классов во всех школах Шегарского района. Об этом ведомство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

В департаменте заявили, что в районе действуют одна начальная общеобразовательная школа, три основные общеобразовательные школы и девять средних общеобразовательных школ. Во всех них учебный процесс организован в штатном режиме и оснований для прекращения обучения в 10 и 11 классах нет.

«Всего в 2025-2026 учебном году в 10 и 11 классах в Шегарском районе обучается 218 детей. Также среднее образование и профессию можно получить в Шегарском техникуме индустриальных технологий. Техникум востребован у жителей района», — сказано в сообщении сибирского департамента.

29 октября 2019
25 марта 2020

Там также отметили, что кадровый вопрос в учебных заведениях решается в том числе с использованием программ, таких как «Земский учитель», «Губернаторский учитель» и других. В департаменте также отметили, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за последние два года в Шегарском районе провели капитальный ремонт в двух школах и начали ремонтировать третью. Учебные заведения оснащают современным оборудованием и средствами обучения.

Департамент призвал средства массовой информации не распространять недостоверные сведения и использовать информацию из официальных источников.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей учеников и директора одной из школ сообщил, что в Шегарском районе планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах. Этот шаг был якобы вызван нехваткой педагогов.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok