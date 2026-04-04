Закрытие 10 и 11 классов в сибирских школах опровергли

Закрытие 10 и 11 классов в Шегарском районе Томской области опровергли

Департамент образования Томской области опроверг информацию о закрытии 10 и 11 классов во всех школах Шегарского района. Об этом ведомство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

В департаменте заявили, что в районе действуют одна начальная общеобразовательная школа, три основные общеобразовательные школы и девять средних общеобразовательных школ. Во всех них учебный процесс организован в штатном режиме и оснований для прекращения обучения в 10 и 11 классах нет.

«Всего в 2025-2026 учебном году в 10 и 11 классах в Шегарском районе обучается 218 детей. Также среднее образование и профессию можно получить в Шегарском техникуме индустриальных технологий. Техникум востребован у жителей района», — сказано в сообщении сибирского департамента.

Там также отметили, что кадровый вопрос в учебных заведениях решается в том числе с использованием программ, таких как «Земский учитель», «Губернаторский учитель» и других. В департаменте также отметили, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за последние два года в Шегарском районе провели капитальный ремонт в двух школах и начали ремонтировать третью. Учебные заведения оснащают современным оборудованием и средствами обучения.

Департамент призвал средства массовой информации не распространять недостоверные сведения и использовать информацию из официальных источников.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей учеников и директора одной из школ сообщил, что в Шегарском районе планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах. Этот шаг был якобы вызван нехваткой педагогов.