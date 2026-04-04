11:08, 4 апреля 2026Россия

В сибирских школах решили отказаться от 10 и 11 классов по одной причине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

В Шегарском районе Томской области планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах из-за нехватки педагогов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей учеников и директора одной из школ.

«Все сельские и деревенские школы переведут на 9 классов... Причиной называют "огромный кадровый голод"», — сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ожидается, что родителей уведомят в конце апреля, после завершения подготовки необходимых документов.

В прошлом году нехватка школьных учителей в России, по оценке главы профильного профсоюза Дмитрия Казакова, достигла нескольких сотен тысяч человек. В качестве главных причин низкого интереса соискателей к этой профессии он назвал низкие зарплаты в отрасли и высокую нагрузку.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому поставляют в Венгрию российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    Все новости
