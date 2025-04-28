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12:56, 28 апреля 2025Экономика

В России заявили о серьезной нехватке одной категории работников

RTVI: Дефицит школьных учителей в России достиг сотен тысяч человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В настоящее время нехватка школьных учителей в России оценивается примерно в несколько сотен тысяч человек. Об этом заявил глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, его слова приводит RTVI.

Дефицит этой категории работников в стране он назвал серьезным. «Нехватка учителей на самом деле очень большая», — посетовал Казаков.

В качестве основной причины серьезной нехватки этой категории работников в стране он назвал низкие зарплаты школьных сотрудников. Проблема усугубляется тем, что руководители российских образовательных учреждений зачастую не заинтересованы в восполнении дефицита учителей. «Зарплаты учителей не повышаются или повышаются незначительно», — пояснил глава профсоюза.

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В сложившихся условиях учителя могут рассчитывать на повышение ежемесячных окладов только за счет увеличение собственной нагрузки, добавил он. «Зарплаты повышают таким вот образом — нагружают учителя большим количеством часов», — объяснил Казаков. Подобная система не способствует росту желающих работать в школах, заключил он.

Ранее о проблеме дефицита школьных учителей в России заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к настоящему времени нехватка затронула преподавателей ряда ключевых предметов, включая математику и физику. Еще одной проблемой является старение действующего персонала образовательных учреждений. Доля молодых педагогов, отметил Володин, сейчас составляет всего около 10 процента от общего числа преподавателей.

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