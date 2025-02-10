В России анонсировали изменения в сфере образования

Председатель ГД Володин: Дефицит преподавателей ежегодно растет

Дефицит преподавателей в России ежегодно растет на протяжении последних восьми лет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, оценивая проблемы в сфере образования. Соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«Вопросов в системе образования накопилось. Поэтому нам важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично. Поймем, в чем проблема, — придет и решение», — заявил Володин, анонсировав изменения в сфере образования.

Он отметил, что в ближайшее время Госдума вместе с правительством предметно обсудят вопросы, касающиеся разработки стратегии развития образования в России. «Сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики», — заметил парламентарий.

По его словам, нехватка учителей математики составляет 33,2 процента, физики — 24,1 процента. Кроме того, количество молодых педагогов составляет всего около 10 процента от общего числа преподавателей, в то время как доля учителей старше 65 лет еще выше, отметил председатель нижней палаты парламента.

«Профильные министерства, рассказывая о ситуации с кадрами в образовании, говорят, что у них все хорошо. Но только учитывают совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподает несколько несмежных предметов. Все это не дает объективной картины», — заключил Володин.

Еще в начале 2024 года в 20 регионах России заявили о дефиците школьных учителей по базовым предметам. Речь шла о преподавателях начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также литературы и физики.

