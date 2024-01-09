В 20 регионах России заявили о дефиците школьных учителей по базовым предметам

«Известия»: как минимум 20 регионов России испытывают дефицит школьных учителей

Регионы России столкнулись с дефицитом школьных учителей по базовым предметам — русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. Это выяснили «Известия», направив запросы региональным властям.

Как минимум в 20 регионах признали, что испытывают нехватку школьных учителей. При этом местные власти заявили, что по итогам 2023 года наметилась тенденция к сокращению вакантных рабочих мест для учителей.

В частности, в Орловской области на конец года оставались незанятыми 160 вакансий учителей, в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170, в Чувашии — 153. Помимо этого, 100 вакантных ставок есть во Владимирской области, еще 80 — в Брянской, 86 — на Чукотке.

Как правило, регионам не хватает учителей начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также литературы и физики — в случае дефицита педагогов в школе их обязанности перераспределяются между учителями в штате. При этом в некоторых субъектах есть большое число других открытых вакансий: в Брянской области незакрытыми остаются 10 вакансий учителей музыки и пения, в Магадане и Чувашии аналогичная ситуация складывается в преподавателями по информатики, а в Еврейской автономной области проблемы есть с педагогами по географии, химии и биологии.

Часть регионов не испытывает проблем с педагогическим составом — например, Калужская область. Местные власти заявили, что полностью обеспечены необходимыми кадрами. Аналогичная ситуация сложилась в Тверской и Кировской областях.

В Минпросвещения в свою очередь заявили, что в педагогических вузах страны стабильно много выпускников, которые по итогам учебы идут работать в школы. Так, в 2022 году их доля составила 75 процентов, уточнили в ведомстве. Там также заверили, что в текущем учебном году коллективы школ укомплектованы для обеспечения полного и качественного образовательного процесса.

При этом в 40 процентах регионов оклады [учителей] не превышают половины минимального размера оплаты труда. Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее 5 тысяч рублей Ольга Мирясова оргсекретарь профсоюза работников образования «Учитель»

В межрегиональном профсоюзе работников образования добавили, что у учителей в Смоленской, Ивановской и других областях Центральной России, а также на Северном Кавказе зафиксированы низкие оклады. Оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова уверена, что незначительность оклада становится причиной перегрузки педагогов — для увеличения доходов учителя работают на полторы-две ставки, ведут кружки и занимаются репетиторством. По мнению заслуженного учителя, историка Александра Снегурова, учителя в поисках заработка из дотационных регионов мигрируют в более обеспеченные субъекты, из-за чего возникает дефицит кадров.

В 2023 году стало известно о фактах массового увольнения учителей из школ в России. Сначала сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга из школы №338 ушли 17 учителей. Затем из школы №22 в Екатеринбурге массово уволились педагоги — родители пожаловались, что за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 специалистов. В том же городе преподаватели технических дисциплин массово уволились из Уральского радиоколледжа имени Попова.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года поручил правительству разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Он должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, уверен глава государства. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, России необходимы еще около 11 тысяч педагогов.