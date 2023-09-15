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09:21, 15 сентября 2023Россия

Из российской школы массово уволились учителя

KP.RU: из школы №22 в Екатеринбурге за лето уволились около 20 учителей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Из школы №33 в Екатеринбурге массово уволились учителя — за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 педагогов, пожаловались родители учеников. Об этом пишет KP.RU.

По их словам, из-за того, что 20 учителей общего и дополнительного образования ушли из школы, у многих классов из расписания пропали важные для школьников предметы.

«Моя дочь, которая перешла в девятый класс, [учится в этой школе]. А вторую дочь, которая пошла в шестой класс в этой школе, я перевела в другую, так как летом узнала о сложившейся ситуации. Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой», — сказала женщина.

Россиянка взволнована ситуацией с девятиклассниками , так как детям в этом году сдавать ОГЭ. По словам матери одной из учениц, в школе нет педагогов, чтобы подготовить ее дочь к экзамену по биологии и русскому языку.

Отец семиклассницы из этой школы рассказал, что у его дочери с начала года был только один урок ИЗО и ни одного урока по биологии. При этом в расписании чересчур много уроков физкультуры и физики, отметил он.

Точная причина массового увольнения учителей пока неизвестна. Часть родителей уверена, что условия для преподавателей стали меняться в худшую сторону после смены директора в октябре 2022 года. Они направили запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. Там ответили, что по состоянию на 1 сентября в школе открытых вакансий для учителей не было.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга из школы №338 ушли 17 учителей. Учебное учреждение титуловано как «лучшая школа Невского района», однако в 2022 году в школе сменилась администрация.

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    Анастасия Шейкина
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