В российской школе произошло массовое увольнение учителей

«Фонтанка»: из школы № 338 в Петербурге уволились 17 учителей

В Невском районе Санкт-Петербурга из школы №338 ушли 17 учителей. О массовом увольнении в российской школе сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что учебное учреждение титуловано как «лучшая школа Невского района», однако в 2022 году в школе сменилась администрация.

«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», — приводит издание слова одного из родителей. По их словам, в школе не хватает классов, поэтому некоторые уроки проводят в спортзале.

В районной администрации заявили, что из школы ушло 17 преподавателей. Уточняется, что увольнялись учителя по личным или профессиональным причинам, среди которых были переезд, трудоустройство и смена профессиональной деятельности.

Ранее стало известно, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов допустил, что можно набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятый класс, не в вузах, а в системе среднего профессионального образования.