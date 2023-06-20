В российских школах появятся учителя без высшего образования

Кравцов: Минпросвещения предлагает набирать в школы учителей без высшего образования

В российских школах могут появиться учителя без высшего образования, это следует из заявления главы Минпросвещения Сергея Кравцова на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На предлагаемую инициативу ведомства обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Российский министр допустил, что можно набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятый класс, не в вузах, а в системе среднего профессионального образования. «В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы», — отметил Кравцов, выступая на ПМЭФ.

Пока же в России со средним специальным образованием можно работать только в детских садах и начальной школе, напомнил «Коммерсантъ».

В свою очередь, председатель комиссии по образованию Московской городской думы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович допустил, что инициативу Минпросвещения можно рассматривать только как временную меру, чтобы «заполнить кадровые дыры на местах».

В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата урока труда в школы. Министр пообещал, что урок труда будет отличаться от уроков технологии.