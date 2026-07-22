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20:56, 22 июля 2026 (обновлено: 21:05, 22 июля 2026)Культура

Алферова обвинила современные мультфильмы в негативном влиянии на детей

Ксения Алферова заявила, что современные мультфильмы раздражают нервную систему детей
Андрей Шеньшаков

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Актриса Ксения Алферова заявила, что современные мультфильмы оказывают негативное влияние на детей. Ее слова передает KP.RU.

Алферова назвала компьютерные мультфильмы страшными.

«Сейчас много мультиков, они очень яркие, персонажи даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно», — отметила она.

Артистка считает, что создатели фильмов практически не умеют правильно разговаривать с детьми, а многие новые картины оказываются пустыми.

Ранее актриса Ксения Алферова обратилась к поклонникам в день своего рождения и поблагодарила за поддержку на фоне громкого развода с Егором Бероевым.

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