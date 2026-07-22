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20:55, 22 июля 2026 (обновлено: 21:03, 22 июля 2026)Экономика

Назван размер поддержки нефтяникам за импорт бензина

«Ъ»: Субсидия на импорт бензина в Россию превысит внутренний демпфер в 3,6 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Размер субсидии для импортеров бензина в России превысит 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем выплаты по демпферу за произведенное в России топливо. Об этом со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пишет «Коммерсантъ».

Ведомство оценило стоимость зарубежной альтернативы бензину Аи-92 в июне в 112,6 тысячи рублей за тонну, что в 1,6 раза больше средней цены этой же марки внутри страны. В июне она выросла на пять процентов к маю, до 70,05 тысячи. Разницу двух значений и должна покрыть субсидия.

Список ее получателей позднее определит правительство. Для расчетов индикативных цен на иностранное топливо использовались цены на Аи-92 в Индии и стоимость перевозки бензина с западного побережья этой страны в российские порты Балтийского моря.

Налоговый эксперт Борис Луцет объяснил, что в импортный демпферный механизм включается страхование военных рисков и отсутствует понижающий коэффициент в размере 0,68, а средняя оптовая цена берется без НДС. По этим причинам его размер и оказывается больше внутреннего.

При этом он напомнил, что столь существенные незапланированные выплаты Минфину придется чем-то компенсировать, но пока о таких решениях не сообщалось. Поэтому осенью может встать вопрос о новых налоговых изъятиях или же об увеличении государственных заимствований выше запланированного уровня.

Ранее Госдума одобрила распространение импортного демпфера на дизельное топливо, что позволяет начать его закупки за рубежом.

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