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15:58, 21 июля 2026Экономика

Госдума приняла закон об импорте дизтоплива в Россию

Госдума приняла закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо, что позволяет при необходимости начать его закупки за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Механизм можно будет задействовать только в случае запрета на экспорт дизтоплива. Выплаты будут производить по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, в течение года с текущего месяца.

На прошлой неделе распространение механизма импортного демпфера, ранее введенного для бензина на фоне дефицита топлива и роста цен, одобрило правительство.

Сам механизм введен в России в январе 2019 года. Он предназначен для компенсации нефтяным компаниям упущенной выгоды в случае, если экспортная стоимость топлива выше, чем в России. Кроме того, он позволяет отправлять в бюджет сверхдоходы, полученные при противоположной ценовой картине.

До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта.

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