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13:34, 25 мая 2023Россия

В Минпросвещения захотели вернуть урок труда в школы

Кравцов заявил, что Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата урока труда в школы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Минпросвещения прорабатывают вопрос возврата уроков труда в школы России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал он.

Министр отметил, что урок труда будет отличаться от уроков технологии.

Ранее Кравцов сообщил, что с нового учебного года российским школьникам снова начнут вручать серебряные медали. Сейчас школьникам в России вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

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Анастасия Шейкина
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