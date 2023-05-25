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10:58, 25 мая 2023Россия

В России снова начнут вручать школьникам серебряные медали

Кравцов заявил, что с нового учебного года школьникам начнут вручать серебряные медали

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

С нового учебного года российским школьникам снова начнут вручать серебряные медали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

«Ну и, наверное, совсем уже в завершение, думаю, для родителей и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — сказал глава Минпросвещения.

Сейчас школьникам в России вручают единую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

Ранее в Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году. Глава министерства Валерий Фальков подчеркнул, что новую систему образования в вузах начнут тестировать уже в 2023 году.

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Анастасия Шейкина
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