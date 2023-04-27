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09:44, 27 апреля 2023Россия

В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что изменения в правилах приема в вузы будут в 2024 году

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В приемной кампании 2023 года в России не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте».

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года», — сказал министр.

По его словам, новую систему образования начнут тестировать в ряде вузов России уже в 2023 году.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Анастасия Шейкина
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