Глава Минобрнауки Фальков: с 2023 года в РФ протестируют новую систему высшего образования

Новую систему высшего образования решили начать тестировать в ряде вузов России. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте».

В каких именно вузах будет происходить апробация новой системы, Фальков не уточнил, добавив, что часть из учебных заведений будет техническими.

«Важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах. Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы — технические, классические университеты, такая работа уже в этом году (...) начнется», — сообщил глава ведомства.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

7 июня 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Фальков счел, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.