Все вузы России исключили из Болонской системы

Замглавы Минобрнауки Афанасьев заявил об исключении российских вузов из Болонской системы

Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», передает ТАСС.

11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса Дмитрий Афанасьев замминистра науки и высшего образования

Он отметил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

По словам Афанасьева, «четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций». В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.

Причина выхода России

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей, касающихся качества образования.

В новых условиях стало очевидно, что отечественная система высшего образования должна претерпеть существенные изменения. С одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, адаптацией экономики к новым реалиям Валерий Фальков министр образования России

С другой стороны, по его словам, за 20 лет использования Болонской системы выяснилось, что ряд особенностей не помогает достижению изначально поставленных целей.

«Например, поступление в магистратуру без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования», — отметил политик. Однако, продолжил Фальков, из этого не следует, что в России необходимо коренным образом переломить систему образования. Вначале нужно прагматично подойти ко всему накопленному опыту, считает он.

Переход к собственной системе

К 2023 году в России количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры будет сокращено, предупредил Фальков. Тем не менее глава Минобрнауки призвал сохранить в России разнообразие форматов обучения.

До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета Валерий Фальков министр образования России

Россия сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет. Практический опыт демонстрирует, что это все создается достаточно быстро, добавил глава Минобрнауки. Главное, по мнению Фалькова, это «задать вектор, направление и целеполагание».

Кроме того, министр неоднократно подчеркивал, что введение в России новой системы образования и уход от Болонской не означают запрет бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.

Акцент на советской системе образования

Ректоры российских вузов единогласно выступили за развитие национальной системы образования, которая будет делать акцент на советском опыте и специалитете. Об этом заявил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода, прошлого периода Виктор Садовничий ректор МГУ имени М. В. Ломоносова

По его словам, данное решение также будет иметь отношение к международному сотрудничеству, так как у российских университетов будут меняться программы с «учетом вызовов времени». «Наверное, больший акцент будет сделан на специалитете, а не на четырехлетнем образовании», — добавил он.

Здесь и сейчас

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования —бакалавриат и магистратура. Тогда как российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

