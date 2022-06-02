Минобрнауки предупредило о сокращении программ бакалавриата и магистратуры
К 2023 году в России количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры будет сокращено. Об этом предупредил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
Тем не менее министр призвал сохранить в России разнообразие форматов обучения. «До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета», — сказал Фальков.
Накануне он сообщал, что Россия сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет. Практический опыт демонстрирует, что это все создается достаточно быстро, добавил глава Минобрнауки. Главное, по мнению Фалькова, это «задать вектор, направление и целеполагание».
До этого министр подчеркивал, что введение в России новой системы образования и уход от Болонской не означают запрета бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.
24 мая стало известно, что Россия откажется от участия в Болонском образовательном процессе и разработает свою систему учебы. В Рособрнадзоре уточнили, что от Болонской системы необходимо отказываться постепенно, и от этого не должны пострадать студенты.