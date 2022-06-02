Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобрнауки предупредило о сокращении программ бакалавриата и магистратуры

Глава Минобрнауки Фальков: программы бакалавриата и магистратуры сократят в РФ к 2023 году

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

К 2023 году в России количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры будет сокращено. Об этом предупредил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Тем не менее министр призвал сохранить в России разнообразие форматов обучения. «До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета», — сказал Фальков.

Накануне он сообщал, что Россия сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет. Практический опыт демонстрирует, что это все создается достаточно быстро, добавил глава Минобрнауки. Главное, по мнению Фалькова, это «задать вектор, направление и целеполагание».

Материалы по теме:
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа 2021
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры. Как изменится образование и что ждет студентов?
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры.Как изменится образование и что ждет студентов?
26 мая 2022

До этого министр подчеркивал, что введение в России новой системы образования и уход от Болонской не означают запрета бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.

24 мая стало известно, что Россия откажется от участия в Болонском образовательном процессе и разработает свою систему учебы. В Рособрнадзоре уточнили, что от Болонской системы необходимо отказываться постепенно, и от этого не должны пострадать студенты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о скором закрытии котла в районе Лисичанска и Северодонецка
Бывшей замминистра просвещения Раковой продлили арест до августа
Заработанные российскими теннисистами на «Ролан Гаррос» призовые подсчитали
Диетологи назвали шесть главных опасностей отбеленной муки
ЦБ опубликовал прогноз по курсу рубля
Бодибилдер-любитель потерял руку и решил стать профессиональным велосипедистом
В Запорожской области начали изымать розданное Киевом оружие
В Белом доме раскрыли задачу новых ограничений против России
Патрушев заявил о принятых мерах безопасности из-за биолабораторий на Украине
Анна Семенович показала фото в банном халате без макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.