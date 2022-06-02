Названы сроки перехода России к национальной системе образования

Фальков: РФ сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет

Россия сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет. Такие сроки назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова в четверг, 2 июня, приводит РИА Новости.

Ранее министр сообщал, что ведение в России новой системы образования и уход от Болонской не означают запрета бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.