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Названы сроки перехода России к национальной системе образования

Фальков: РФ сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Россия сможет перейти к национальной системе образования в ближайшие несколько лет. Такие сроки назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова в четверг, 2 июня, приводит РИА Новости.

Ранее министр сообщал, что ведение в России новой системы образования и уход от Болонской не означают запрета бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.

Евгения Куликова
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