Названо условие для отказа от Болонской системы образования в России

Рособрнадзор: из-за отказа от Болонской системы образования не должны страдать студенты

Из-за отказа России от Болонской системы образования не должны пострадать студенты. Такое условие назвали в Рособрнадзоре, передает ТАСС в среду, 25 мая.

В ведомстве объяснили, что России следует отказываться от Болонской системы поэтапно. Российских выпускников необходимо ознакомить с изменениями хотя бы за два года.

Накануне в Минпросвещения связали отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет с повышением качества подготовки педагогов.

В ведомстве указали, что готовы взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки в педагогических вузах.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы.

Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу», пояснив, что будущее образования в России за «нашей уникальной системой».

Еще раньше секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал Болонскую систему образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Тогда как российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.