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Минобрнауки заявило о разработке собственной системы образования

Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования
Валерий Фальков

Валерий Фальков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Он призвал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу», пояснив, что будущее образования в России за «нашей уникальной системой». При этом, отметил Фальков, в основе этой системы должны лежать интересы национальной экономики, а также максимальное пространство возможностей для студентов.

Ранее к отказу от Болонской системы призвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он также отметил, что России необходимо начать использовать свой опыт подготовки специалистов.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования -— бакалавриат и магистратура. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

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Никита Абрамов
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