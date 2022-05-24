Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования в России

Секретарь Совбеза Патрушев счел целесообразным отказ от Болонской системы образования в РФ

России необходимо отказаться от Болонской системы образования и начать использовать свой опыт подготовки специалистов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Такой подход он счел целесообразным в интервью газете «Аргументы и Факты».

По мнению Патрушева, сейчас российских студентов и преподавателей буквально «выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

«Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой Болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели», — объяснил в интервью секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что в России следует создавать как можно больше произведений литературы, кинолент и телепрограмм, которые будут направлены на сохранение исторической памяти. Это поможет противостоять попыткам Запада влиять на общественное мнение в России, пояснил он.

Ранее секретарь Совбеза рассказал о сорванном плане Запада по установлению контроля над Россией. По его словам, спецоперация на Украине сорвала эти планы.