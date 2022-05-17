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Патрушев рассказал о сорванном плане Запада по установлению контроля над Россией

Секретарь СБ Патрушев заявил, что СВО сорвала планы Запада установить контроль над Россией

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Запад стремится установить контроль над Россией путем введения против страны санкций и прочими методами, однако спецоперация (СВО) на Украине сорвала эти планы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Патрушева, аналогичный подход Запад применял в отношении других стран, и там им удалось установить подконтрольные режимы. Среди лишенных суверенитета стран Патрушев назвал Украину.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — заявил секретарь СБ.

Ранее Патрушев заявил, что СВО на Украине является вынужденной превентивной мерой.

О начале военной операции 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины. После ее начала в отношении России были введены беспрецедентные экономические санкции. Глава государства заявил, что Россия успешно преодолевает их.

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Валерий Розенберг
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