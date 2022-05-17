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Патрушев заявил о создании Западом угроз существованию России

Секретарь СБ Патрушев назвал спецоперацию России на Украине вынужденной мерой

Фото: Афонина Елена / ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что специальная военная операция на Украине является вынужденной превентивной мерой. Его слова приводит РИА Новости.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что уровень угрозы безопасности страны вышел на уровень, грозивший ее существованию.

Вместе с тем Патрушев добавил, что западные страны наращивали поддержку Киева, а также подталкивали его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена разжигать войну в Европе, однако западные страны постоянно заявляют, что Москве необходимо «нанести поражение».

Кроме того, глава МИД выразил надежду, что результаты спецоперации России на Украине вынудят западные страны отказаться от продвижения идеи однополярного мира. В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что нежелание Запада смириться с утверждением многополярного мира грозит миру конфликтами с риском ядерной катастрофы.

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Сергей Истомин
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