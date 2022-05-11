Лавров рассказал о намерении Запада «нанести поражение» России

Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе, но Запад желает нанести ей поражение

Россия не намерена разжигать войну в Европе, но западные страны постоянно заявляют, что Москве необходимо «нанести поражение». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале МИД РФ.

«Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами», — заявил российский министр.

В том же выступлении Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в том, что тот упустил возможность добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, в ООН на протяжении семи лет никак не реагировали на откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.