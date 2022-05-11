МИД уличил генсека ООН в упущении возможности мирного урегулирования на Украине

Сергей Лавров заявил, что генсек ООН упустил возможность мирного урегулирования на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. В этом уличил секретаря глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования», — заключил дипломат. По его словам, в ООН на протяжении семи лет никак не реагировали на откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что спецсессия Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) по Украине пройдет без участия Москвы. По ее словам, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах».