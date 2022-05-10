Россия не примет участия в спецсессии ООН по Украине

В МИД заявили, что спецсессия СПЧ ООН по Украине пройдет без участия России

Спецсессия Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) по Украине пройдет без участия России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах», и сам СПЧ превратился в «закрытый клуб подлинных демократий». Представитель МИД также отметила, что на запланированной сессии будут присутствовать эксперты международной комиссии по расследованию событий на Украине, что не устраивает Россию.

«Наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — объявила представитель МИД.

Саму сессию Захарова назвала очередным «антироссийским заходом».

Ранее Захарова заявила, что Украина использует детей для создания фейковых сюжетов, перенимая тактики западных стран.