Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия не примет участия в спецсессии ООН по Украине

В МИД заявили, что спецсессия СПЧ ООН по Украине пройдет без участия России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Спецсессия Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) по Украине пройдет без участия России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах», и сам СПЧ превратился в «закрытый клуб подлинных демократий». Представитель МИД также отметила, что на запланированной сессии будут присутствовать эксперты международной комиссии по расследованию событий на Украине, что не устраивает Россию.

«Наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — объявила представитель МИД.

Саму сессию Захарова назвала очередным «антироссийским заходом».

Ранее Захарова заявила, что Украина использует детей для создания фейковых сюжетов, перенимая тактики западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Власти Литвы признали Россию «осуществляющим терроризм» государством
Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА
Отношения России и КНДР оценили
Путин призвал принять дополнительные меры в связи с лесными пожарами
Экс-депутат Рады заявил о попытке оппонентов Зеленского сменить власть в стране
Россия не примет участия в спецсессии ООН по Украине
Анфиса Чехова объяснила нежелание возвращаться в Россию
Лукашенко рассказал об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках
В Москве продлили отопительный сезон из-за холодов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.