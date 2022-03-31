Захарова заявила об использовании Украиной детей для создания фейков

Захарова заявила, что использование детей для создания фейков является коньком Запада

Украина использует детей для создания фейковых сюжетов, перенимая тактики западных стран. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, использование детских образов — это конек Запада. Таким образом она прокомментировала недавнюю публикацию Cаманты Пауэр, ранее занимавшей пост постпреда США при ООН, с сюжетом, где украинская девочка продает цветы, чтобы якобы собрать деньги на бронежилет.

«Сюжет взяла у очередной украинской фабрики фейков, участвующей в оголтелой антироссийской информационной кампании. Не удивлюсь, если финансируется эта помойка по линии USAID. В искренность подобного уже давно никто не верит», — заявила Мария Захарова.

«Аллею ангелов в Донбассе она [Саманта Пауэр] в своих выступлениях и публикациях в соцсетях не упомянула ни разу. Получившая Пулитцеровскую премию за книгу о геноцидах Пауэр в течение восьми лет так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей», — отметила Захарова.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны украинских военных стали как минимум 57 мирных жителей республики. Ранения и увечья за это время получили 344 гражданина, в том числе 26 детей. В ДНР отметили, что эти цифры не являются окончательными.